Lunes 20 de enero de 2020, p. a10

Los ingleses de Bauhaus darán un segundo concierto en la Ciudad de México el 29 de abril, tras agotarse las entradas de la primera presentación, un día antes.

La agrupación integrada por el cantante Peter Murphy, el guitarrista Daniel Ash, el baterista Kevin Haskins y el bajista David J anunciaron hace unos días que regresarían a México, luego del icónico concierto que ofrecieron en 1998 en el ex Cine Ópera y que marcó a sus seguidores. Estarán en el Frontón México, recinto art decó ubicado en la colonia Tabacalera de la capital mexicana.

En diciembre pasado, la banda confirmó dos presentaciones: el 8 de abril en el recinto cultural Alexandra Palace de Londres, y el 26 de abril en el teatro Radio City Music Hall de Nueva York. Ahora se incluye el concierto, dio a conocer Noiselab, la agencia encargada de este show, aunque no reveló más detalles.

El anuncio de la nueva fecha se dio después de los tres conciertos –con ventas de boletos agotados– que ofreció la agrupación un mes antes en el teatro Hollywood Palladium de Los Ángeles. A la par, Murphy y David J continúan con la gira The Ruby Celebration, con la que celebran 40 años del álbum debut de Bauhaus: In the Flat Field, publicado en 1980.