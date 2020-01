Susana González G.

Periódico La Jornada

Lunes 20 de enero de 2020, p. 19

El outsourcing o subcontratación laboral no se menciona de manera explícita en el capítulo laboral del Tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) y mucho menos se incluyó en el mecanismo de respuesta rápida laboral de solución de controversias en caso de que alguna empresa mexicana incumpla con lo que establece la Ley Federal del Trabajo (LFT) para esta forma de contratar trabajadores, dijeron representantes empresariales, sindicalistas y especialistas.

Por ello difieren en que si México puede ser motivo de denuncia en el T-MEC cuando se detecte que alguna compañía que recurre u ofrece servicios de outsourcing incumple con lo que estipula la ley, en caso de que afecte el comercio o inversión entre los países socios del tratado.

“El outsourcing es legal y está regulado en México, pero si no se cumple conforme a las reglas, sí puede ser denunciado en el T-MEC, pero es a nivel de planta, no por empresa. El tratado establece que cada país debe cumplir con su legislación laboral aunque no prevea disposiciones sustantivas o específicas ni en lo laboral ni en lo ambiental o en otros temas”, explicó en entrevista Beatriz Leycegui, ex subsecretaria de Comercio Exterior y ahora consultora de la firma SAI Derecho y Economía. .