Laura Gómez Flores y Alejandro Cruz Flores

Periódico La Jornada

Lunes 20 de enero de 2020, p. 27

Cientos de damnificados no han podido regresar a sus hogares a 28 meses del terremoto del 19 de septiembre de 2017, porque las autoridades capitalinas no han concluido las obras de reconstrucción, los trabajos realizados están mal hechos o quieren reubicar en departamentos a quienes perdieron sus casas en Tláhuac mediante créditos que deben pagar, afirmaron integrantes del colectivo Damnificados Unidos.

En conferencia de prensa denunciaron que los retrasos en las obras continúan y los niveles de desatención por el comisionado para la Reconstrucción, César Cravioto, son preocupantes.

Señalaron que de los 10 edificios del multifamiliar Tlalpan, el 1C está de pie y se anuncia el regreso de sus habitantes para fin de mes, pero no así para los del 3C y 3A, donde pesa la incertidumbre causada por la mala ejecución de las obras y los retrasos de las constructoras.

Al convocar a los vecinos con predios dañados por el sismo a un encuentro abierto el 2 de febrero, a las 11 horas en el multifamiliar, África García señaló que repetir simulacros no previene tragedias como las que padecemos .