Hay productos –nos explica el especialista– como el nopal, la guayaba, el mango, el plátano, el aguacate y el pescado, en los que se pierde más de la mitad de la producción. Y en un país como México donde mucha gente no tiene qué comer resulta fundamental aprovechar mejor los alimentos.

n muchas comunidades se secan, por ejemplo, los granos de café colocándolos en el suelo expuestos directamente al Sol, en lo que se denomina secado a cielo abierto. Lo que sucede con este tipo de secado es que no se tiene el control uniforme del secado, pueden llegar plagas, animales y también otros microrganismos que dañen el producto, así como que éste está expuesto a las inclemencias del clima.

Si nos preguntamos cuáles son las ventajas de deshidratar los alimentos. Lo primero es que bien almacenados en un lugar seco y a la sombra pueden durar dos o tres años sin echarse a perder. Se pueden hacer polvo para mezclarlos fácilmente entre ellos o con líquidos. Al eliminar el agua pierden siete u ocho veces su peso, lo que posibilita transportarlos más fácilmente.

Si el secado se hace de manera controlada se conservan una buena parte de sus proteinas, antioxidantes y nutrientes, aunque se debe señalar que cada producto tiene una temperatura adecuada de secado y velocidad óptima del aire para este proceso. La calidad y aspecto del producto también es importante, porque alimentos como el aguacate o la manzana se oxidan fácilmente y se ponen negros o cafés, por lo que para su mejor conservación requieren un tratamiento previo a su deshidratación.

Si se desea instalar un secador doméstico o industrial, el Instituto de Energías Renovables de la UNAM puede proporcionar asesoría. Hay secadores pequeños de acrílico con un precio que fluctúa en alrededor de 5 mil pesos para dos kilogramos de alimento. Y secadores más grandes de 10 a 15 kilogramos que tienen un colector solar y una cámara a la que le llega el aire caliente con un costo aproximado de 20 mil pesos.

También se han desarrollado túneles de secado de 500 a 2 mil kilogramos como es el caso del proyecto de Zacatecas, ya para aplicaciones industriales. Con ello, los pequeños o medianos productores de alimentos se pueden beneficiar, dado que sus productos tendrán una vida mayor y muy probablemente un mayor valor agregado.

Finalmente, hay que mencionar que los colectores solares para calentamiento de aire no únicamente se pueden emplear para secar alimentos, sino en la industria y en las casas con climas fríos para tener un ambiente confortable o calefacción solar durante el día y con almacenamiento de calor durante la noche.

*Instituto de Energías Renovables, UNAM

juantonda@ier.unam.mx