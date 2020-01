▲ El presidente Andrés Manuel López Obrador expuso ayer que las opciones para sacar provecho a la aeronave no serán por menos del avalúo de 130 millones de dólares. Foto José Antonio López

Alma E. Muñoz, Fabiola Martínez y Enrique Méndez

Periódico La Jornada

Sábado 18 de enero de 2020, p. 3

En caso de no concretar su venta o intercambio por equipo médico, el presidente Andrés Manuel López Obrador planteó la posibilidad de rifar el avión presidencial en un sorteo organizado por la Lotería Nacional. Se emitirían 6 millones de boletos o cachitos , de 500 pesos cada uno, con lo cual se obtendría incluso un monto superior respecto del avalúo de 130 millones de dólares.

El tema, dijo, ocupó su agenda del jueves para evaluar opciones y terminar con la lamentable historia de este aparato, adquirido durante el sexenio de Felipe Calderón. El secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú, no estaba enterado del plan anunciado por el mandatario porque en una entrevista realizada en Oaxaca señaló: No se va a rifar. Se va a subastar. Rifa es un boleto y usted se lo gana. Hay otras opciones .

Al abordar otros temas en su conferencia de prensa –de las más cortas que ha dado, poco más de una hora–, el Presidente informó que aumentará 170 pesos el monto de becas de aprendices (Jóvenes Construyendo el Futuro), para igualarlas al salario mínimo. Hacia el exterior agradeció a los legisladores estadunidenses la aprobación del tratado comercial México, Estados Unidos, Canadá (T-MEC).

Expresó que los empresarios mexicanos están muy contentos porque se resuelven problemas arancelarios y confió en que el presidente Donald Trump firmará el acuerdo. Le agradeció el trato respetuoso que ha tenido con México y su Presidente. También habló con el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, quien le explicó el procedimiento para que el Parlamento apruebe el T-MEC, pero no hay oposición .

Palacio para los cielos

En cuanto a la aeronave, el mandatario dijo durante la conferencia, y por la tarde en gira por Oaxaca, que se trata de un palacio para los cielos, una ofensa para el pueblo de México; no me voy a subir a ese avión ; los recursos obtenidos –indicó– se destinarán al sector salud.