Por notas periodísticas me he enterado que el niño nació sin rabo , ya que no tiene sustento jurídico y las leyes que le darán forma y efecto apenas las va a discutir el CongresoCarlos Islas Moreno/CDMX

Lo real es que a la oposición nada le parece y a todo le pone peros. El dólar se ubica en 18.77 pesos ¿de que sirve?, la inflación está en 2.83 por ciento, no importa, las reservas internacionales crecen ¿y qué? El Insabi sustituye a Seguro Popular; este servicio no lo ocupo, entonces no opinen.Víctor Romero Soto Ruiz / @vicrosoru

Va empezando, por favor no coman ansias, infórmense bien, lean, pregunten. vean las mañaneras, no se informen en Televisa y medios chayoteros que sólo manipulan la información y confunden a la gente.Maricela Noriega /@Maricel14640660

Tengo seguridad Issste del estado de Puebla. Y a las personas que conozco en la sierra negra les he preguntado (sobre el servicio)y no han tenido problema con el cambio del Seguro Popular al Insabi.Tere Hernández / @TereHer60552858

Todo el sistema público de salud de este país es una burla, empezando con el IMSS y terminando con el Quiensabi.Graciela de la Rosa /Juárez

Tengo servicio por parte del IMSS. Pero aun así opino que es una buena medida para acabar con los cárteles de las batas blancas. Los grandes corruptores y saqueadores de las diferentes instituciones que velan por la Salud de los mexicanos.Sergio Durán King /Edomex

Como todos los cambios, hay que darle tiempo para que administrativamente se ajuste ese nuevo sistema.Ramón Cuauhtémoc Romero Guerrero /Edomex

Me llegó a tiempo el servicio del IMSS, estaba en el popular desde mayo del 2017; no hay laboratorio y desde agosto del 2018 no hay medicamentos, uno lo tiene que cubrir de su bolsillo y si aparte se necesita alimentación especial, es extra de gastos diario. Entonces, ¿de dónde sale para laboratorios y medicamentos? Todo lo que están iniciando es con un completo desorden. De por sí tarda uno hasta dos horas en ser atendido. Otra ventaja del IMSS: fui atendido en 20 minutos.Luis Gonzalez / Los Reyes, La Paz

El INSABI es el Seguro Popular mucho mejor, ahora sin cobrar cuotas. En el Seguro Popular operaron a mi hija de la vesícula, fue laparoscopia, y no nos cobraron ni un centavo, me extraña que digan que en Popular cobraban cuotas, a nosotros nunca nos cobraron y fue una cirugía de primera. Todos estos que no lo aceptan y lo critican son los que cobraban y ahora no lo podrán hacer, eso es todo. Qué bueno que el Presidente deje a los gobernadores que no aceptan el Insabi tan sólo con el recurso que ya recibían para esa materia; a ver si de verdad pueden sustentar el Seguro Popular. Va a ser muy interesante.Emma Rosa Ruiz Aguirre /CDMX

No espero que en tan solo días el Insabi dé resultados. Será un gran esfuerzo y confío en que se logrará.María Elena Rojas /Querétaro

Un nuevo modelo de servicio de salud libre de corrupción.Jesús Fernández /Córdoba

Lo mejor es que ya no necesitas una póliza para que te atiendan y no te cobren, lo malo es que sigue el mismo sistema que ofrece lo básico y faltan insumos como siempre ha sido.Agustín Ávila /Tijuana

