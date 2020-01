Ganador más veterano del Dakar, título honorífico que ya logró en 2018, Sainz no desveló si estará en la salida el próximo año.

Siempre he dicho que estoy súper agradecido a lo que la vida me ha dado , dijo. He tenido la suerte de dedicarme a lo que ha sido mi pasión y aunque han pasado 30 años de primer mundial de rallies, me sigo divirtiendo y eso se nota y se ve .

Otro español, el dos veces campeón mundial de Fórmula 1, Fernando Alonso, finalizó su bautizo en el Dakar con una notable posición 13.

En la categoría de motos ganó el estadunidense Ricky Brabec (Honda) mientras el chileno Pablo Quintanilla (Husqvarna) fue segundo.

Brabec, segundo en la última especial por detrás de su compañero, el chileno José Cornejo, se convierte en el primer estadunidense en imponerse en la mítica carrera.