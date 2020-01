Erendira Palma Hernández

Sábado 18 de enero de 2020

Aunque el contrato Miguel Herrera, técnico del América, termina en seis meses y aún no ha platicado de su renovación con la directiva, el Piojo se muestra tranquilo al inicio del torneo Clausura 2020 e incluso aspira a seguir los pasos de Ricardo Tuca Ferretti, quien lleva 10 años en el banquillo de Tigres.

“Vamos a esperar que el equipo esté completo, Santiago Baños (presidente deportivo) tiene tarea para traer al jugador que necesitamos. En mi caso hay tiempo, no corre prisa. Ya me dijo el dueño que nos vamos a sentar a renovar, hay que conseguir los resultados para que este proyecto camine. Ojalá sean muchos torneos más los que me quede aquí, 20 como el Tuca (en Tigres)”.

Para Herrera no hay tiempo de lamentaciones, por lo que dejó claro que ha terminado en el América la etapa del mediocampista Guido Rodríguez, quien fichó con el español Real Betis, y señaló que no buscan un remplazo del jugador que fue clave en su esquema, sino un elemento que los respalde.

Olvídense de Guido, ya no está, sólo tengo dos jugadores en la medicancha Rubén González y Richard Sánchez , aseveró. No buscamos un remplazo de Guido, sino un medio de contención, una opción más, un jugador que nos de esa solvencia , agregó.

Ante los señalamientos de que el uruguayo Nicolás Acevedo reforzará la mediacancha del América, Herrera aceptó que están interesados en el jugador sudamericano pero detalló que no se encuentra entre las primeras opciones que han considerado.