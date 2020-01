And she will be born To someone like you What I left undone She will certainly do (…) And that is the longing And that is the hook

For this in a second Our lives will collide The endless suspended The door opened wide

Thanks for the dance (…) One, two, three, one, two, three, one (…) As a decent We´re joined in the spirit (…) It was fine, it was fast We were first, we were last in line at the Temple of Pleasure But the green was so green and the blue was so blue I was so I And you were so you The crisis was light As a feather Thanks for the dance (…) It was fun Thanks for all the dances One, two, three, one, two, three, one (…) Thanks for all the dances one two three one two three one

And that is the longing

And that is the hook

A la obra inicial de este álbum, titulada Happens to the heart, salpicada de versos tan bellos como este: ‘‘There’s a mist of summer kisses”, le sigue una pieza que sigue a su vez la lógica de los sonetos de William Shakespeare: Moving on, con más colores:

Now you’re gone, now you’re gone

As if there ever was a you

Queen of lilac, Queen of blue

Y el siguiente capítulo del disco es un cuento erótico, The Night of Santiago:

I touched her sleeping breasts

They opened to me urgently

Like lilies from the dead

Behind a fine embroidery

Her nipples rose like bread

Then I took of my necktie

And she took of her dress

(…)

And for now

And soon, there’s sand in every kiss

And soon, the dawn is ready

And soon, the night surrenders

El disco póstumo de Leonard Cohen contiene los ingredientes que lo hacen desde hace muchos discos un músico inmortal: alta poesía, aroma de trovador, instrumentaciones exquisitas, voces femeninas en contrapunto, armonía y complicidad con la voz guturaldel poeta.

Thanks for the dance resultó en un algo más hermoso aún que el disco último que completó Leonard Cohen: You want it darker, en cuya presentación, poco antes de morir, dijo ante los reporteros:

Listen to the hummingbird

Whose wings you cannot see

Listen to the hummingbird

Don’t listen to me

y extendió la metáfora a las mariposas:

Listen to the butterfly

Whose days but number three

Esos versos cierran su disco póstumo.

Monje budista al fin, Leonard Cohen preparaba el camino: para los budistas, cuando morimos, dejamos de ser orugas, nos salen alas y volamos, libres. Y después volvemos. Como el ave azul y el verde tan verde y el yo tan yo y el tú tan tú y el ritmo del vals para el baile:

un dos tres un dos tres un…

En la pieza titulada It’s Torn, encadena versos en ritmo hipnótico:

I see you in windows that open so wide

There’s nothing beyond them and no one inside

You kick off your sandals and shake out your hair

The salt on your shoulders like sparks in the air

There’s silt on your ankles and sand on your feet

Y baila Leonard Cohen y canta: un dos tres un dos tres un…

Entona: te desprendes graciosamente las sandalias y revuelves tu melena. Los granos de sal de tus hombros se esparcen luminosos en el aire.

Parafrasea El Cantar de los Cantares (hay miel y leche bajo tu lengua…): hay limo en tus tobillos y arena en tus pies.

Los colores, el baile, lo ligero, lo ingrávido, y la arena, son las constantes en la poesía de este disco. Hay arena en sus versos como hay colores en su música e ingravidez en el alma.

Hay belleza, mucha belleza en este disco. Voces de ángeles ululan mientras el poeta gutura. Y el alma baila. Sin fin:

un dos tres un dos tres un…

[email protected]