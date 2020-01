Ventura Medina se reconoce ‘‘parte de una generación de narradoras que de qué otra cosa vamos a hablar si no es de lo que tenemos enfrente: los recuerdos, lo doméstico y lo que sucedió dentro de cuatro paredes”.

‘‘Se nota tan íntima y tan cercana porque comienzo hablando de mí misma o, por lo menos, tomo prestada mi voz para preguntarme cómo habría sido vivir ciertas cosas que no necesariamente experimenté”, añadió durante ese acto efectuado en la librería Mauricio Achar.

▲ Alaíde Ventura Medina, en la librería Mauricio Achar, en la presentación de su libro Entre los Rotos. Foto Guillermo Sologuren

Destacó en esa historia ‘‘la idea de lo fragmentario, lo personal, lo íntimo, la fotografía; la idea de la familia como un lugar hermoso y horroroso al mismo tiempo, se convierte en algo que no es ajeno a nadie”.

Recuperar la infancia desde los recuerdos

La ensayista y poeta Isabel Zapata definió que Entre los rotos ‘‘se trata de la pérdida de la infancia y el intento de recuperación a través de los recuerdos que uno va medio inventando, construyendo y recuperando como podemos”.

Refirió que leyó ‘‘el libro como un rompecabezas. Intentaba armarlo en mi cabeza pero se me movía en la mente, como la portada. No lograba atraparlo. Eso me gustó muchísimo”.

El escritor Jorge Comenzal mencionó que ‘‘el libro nos plantea una reivindicación de lo roto, como subjetividades rotas por la experiencia, pero se extiende a la concepción de las mercancías del valor humano y de la literatura en sí”.

También ‘‘propone la lista como género literario. Algunos de los pasajes donde la concisión y la lírica están mejor logradas están en esas listas recurrentes”.