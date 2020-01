Eduardo Murillo

Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) pidieron que las reformas al sistema judicial sean analizadas con prudencia, al tiempo que defendieron la autonomía de este poder de la federación y la vigencia del amparo como instrumento ante los excesos del poder.

En entrevista, el ministro Javier Laynez Potisek saludó el hecho de que se haya pospuesto la presentación de los anteproyectos, pues se dará tiempo para que continúe el diálogo entre el Poder Judicial de la Federación, la Consejería Jurídica de la Presidencia y la Fiscalía General de la República.

Laynez Potisek afirmó que dichas propuestas no les fueron consultadas: Para mí sí fue una sorpresa. Creí que sólo se iban a referir a la parte de procuración, no de administración de justicia, pero celebro mucho que con toda transparencia se diga que hay que tomar el tiempo para ver esas cuestiones y volver a presentar los proyectos en febrero. Me parece que es una muy buena decisión .

Aseveró, sin embargo, que advierte que los autores de estos proyectos no buscan reinventar el hilo negro ni empezar de cero, y añadió: Si el sistema acusatorio requiere ajustes, es preciso hacerlos, pero con prudencia y bien pensados .