Viernes 17 de enero de 2020, p. 11

En su mayoría, los despidos efectuados en diciembre no fueron de trabajadores con plazas temporales, como argumentó el sector privado, sino de personas que fueron subcontratadas y tenían años laborando, aseveró el Centro de Reflexión y Acción Laboral (Cereal).

El miércoles, el gobierno federal informó que más de 14 mil empresas despidieron toda su nómina en diciembre, lo que representa 60 mil trabajadores, aunque en total fueron cesados 380 mil ese mes.

Daniela Jiménez, directora del Cereal, expuso que si bien se ha normalizado que a finales de año se registren más ceses, lo que pasó en 2019 es que no se corrió a las personas de menor antigüedad, ni a quienes trabajan por proyecto , sino que además de que aumentó la cifra, se afectó a quienes tenían más tiempo laborando, al menos así fue con los casos de la industria electrónica a los que damos seguimiento .

Si se hubiera perjudicado sólo a los de plazas temporales no se consideraría despido, porque en dado caso lo que sucede es que concluye su contrato, precisó la especialista.