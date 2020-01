E

l espejo y el heno / y los patos de barro, / y de barro el nopal / y azul el diablo. // La estrella de papel, / acometada, / y remojado el musgo / y la cascada / un mechón de tiritas / de hilo de plata. // Un pastor que un conejo / lleva abrazado / y la vaca y la mula / y el frío y el vaho, / y el niño y su dedito / levantado. // José y María pensando, / como pensando, / qué madero le espera / al Dios llegado. / Y nada más, y el viento, / también callado.

A Dios rogando y con el palo dando, / dándole duro a la piñata y caiga / de la piñata lo que adentro traiga, / redonda cornucopia que hechizando // tenía la mirada desde cuándo, / desde que en rizos de papel de china / la trajeron envuelta y rebrillando / en plata y oro otro papel, Regina // vero ad noctem, diré, que pendular / soltará su tesoro al reventar, / su cual sobreabundancia de alegría. // Noche de amor, de paz, de fantasía, / sea cada noche tuya, no sólo ésta. / Pero mientras, ¡que siga pues la fiesta!

Trescientas suelen ser sesenta y cinco / las puertas que se abren al cerrarse / la última del año y hoy a darse / de par en par viene otra. Pegue el brinco // el que felicidad tan sólo espera / de la cifra que hoy viene acrecentada. / Triste es mi condición, no espero nada, / y mantengo a media asta mi bandera. // ¿Quisiera ser feliz? Pues sí, quisiera, / mas no me hago ilusiones, me conozco // y conozco mi entorno, bastante hosco. // ¿De tristeza un día más?, ¡qué chingadera!, / veinticuatro horas son que a mí ni al caso: // ¿noventamil segundos, casi, de fracaso?