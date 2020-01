“U

na marea alta levanta todos los barcos, y este nuevo TLCAN pone un remo más grande en el agua”, dijo metafóricamente el senador Chuck Grassley, un republicano que representa a Iowa en el Senado de Estados Unidos, y agregó: Me gustaría aprovechar esta oportunidad para pedir a Canadá que ratifique rápidamente el acuerdo . El Parlamento canadiense se dispone aaprobarlo sin demoras. Esa misma marea subió los bonos del presidente López Obrador, el canciller Marcelo Ebrard y el negociador Jesús Seade. Sacaron adelante el acuerdo, una tarea en la que fracasaron Peña Nieto y Luis Videgaray. Sufrieron inutilmente humillaciones de Trump, y ni siquiera dio resultados el Águila Azteca que le otorgaron a su yerno, Jared Kushner. Otro mito –o mitote– quedó resquebrajado por la realidad: el presidente de izquierda –¡oh paradoja!– fue capaz de cuajar un tratado comercial de corte neoliberal, tarea en la que fracasaron los neoliberales. Ahora falta que lleguen las inversiones supuestmente diferidas hasta que fuera firmado.

Un revés

La campaña anticorrupción de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, sufrió un revés: la Suprema Corte de Justicia invalidó en su totalidad los decretos por los que se expidieron la Ley del Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México y sus reformas posteriores, así como la Ley Orgánica de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de la Ciudad de México. El pleno consideró que no se respetaron los derechos de las minorías parlamentarias, debido a que no se convocó debidamente a la sesión extraordinaria en la que se aprobaron los dictámenes, se dispensó la distribución de los dictámenes sin que hubiera una justificación para hacerlo y se publicó el artículo sexto transitorio con un texto distinto al que fue aprobado por la Asamblea Legislativa. A juicio de la SCJN, estas deficiencias son de tal envergadura que llevan a la inconstitucionalidad total de las leyes impugnadas al no ser fruto de un genuino debate democrático en el interior del seno legislativo. ¿Y el laboratorio anticorrupción? Como que ya tronó por el momento. Triunfó del mancerismo.

Tortillazo

La tortilla más barata suele hallarse en el súper, no en la tortillería de la esquina. Las cadenas de supermercados la utilizan como artículo gancho: la gente va por sus tortillas y de paso se lleva otras mercancías. Hay una evidente especulación: se vende hasta en 18 pesos el kilo. El mercado negro del maíz acapara, oculta y vende por arriba del precio de garantía, dice la Alianza Campesina del Noroeste. En tortillerías de la Ciudad de México el kilo se vende hasta en 16 pesos, mientras en la frontera norte llega a 18. La tortilla no está sujeta a precio oficial.