Aldo Anfossi

Especial Para La Jornada

Periódico La Jornada

Viernes 17 de enero de 2020, p. 23

Santiago .Siempre puede ser peor: el presidente Sebastián Piñera batió los récords de impopularidad a los que cayó tras el estallido social del 18 de octubre en Chile; hoy la prestigiosa encuesta que realiza el Centro de Estudios Públicos (CEP) arrojó que el rechazo a su presidencia alcanza 82 por ciento de la población por 6 puntos de respaldo.

No hay precedente de ello en Chile y desde el retorno a la democracia en 1990; jamás un gobierno estuvo tan en el piso. La peor marca la tuvo la ex presidenta Michelle Bachelet, quien en su segundo mandato (2014-18) en igual encuesta, en agosto de 2016, marcó 15 puntos de aprobación y 66 de rechazo.

Hay más: nunca un presidente sudamericano fue peor evaluado. El peruano Alejandro Toledo (2001/06) y el argentino Fernando de la Rúa (1999/2001) llegaron a caer hasta 8 por ciento. Mientras el ecuatoriano Abdalá Bucaram (1996/97) y la brasileña Dilma Rousseff (2011/16) se hundieron hasta 7 por ciento.

Deslegitimidad generalizada

La profundidad de la ruptura ocurrida en Chile se refleja también en que la falta de legitimidad consume a todas las instituciones y líderes políticos. La encuesta muestra que los poderes Legislativo y Judicial, la policía (Carabineros) y los partidos, en particular los opositores, son pésimamente evaluados. Al Parlamento 80 por ciento calificó de mal o muy mal su desempeño; la Justicia tiene 70 de desaprobación; Carabineros se hundió de 87 por ciento de confianza a 17 puntos.

Y los partidos, desacreditados hace mucho tiempo con apenas 6 por ciento de confianza en 2017, se derrumban a 2 puntos porcentuales.

Respecto del proceso para redactar una nueva Constitución, la mayoría de los chilenos, 67 por ciento, dice que en el plebiscito previsto para el 26 de abril votará apruebo ; 13 por ciento lo hará por el no apruebo , y 20 por ciento dice no saber o no contesta . Respecto de quién la redacta, 44 por ciento favorece la opción de una Constituyente integrada sólo por asambleístas electos y 37 por ciento prefiere un asamblea mixta entre parlamentarios y delegados electos.

Acerca de la viabilidad de que Piñera continúe en la presidencia con el escaso respaldo que tiene, Ernesto Águila, analista político y académico de la Universidad de Chile, advierte que el nivel de aprobación (6 por ciento) está casi en el margen de error de una encuesta y significa un vacío de poder muy grande en un régimen presidencialista , al punto que “vivimos de facto un parlamentarismo pero el Congreso también está deslegitimado”.