Ese proceso inicia el 3 de febrero en Iowa, seguido una semana después por Nueva Hampshire y pasará por una serie de fechas en los que uno o varios estados realizan primarias. El día más crítico es el llamado supermartes, el 3 de marzo, cuando unos 14 estados realizan primarias, incluidos los dos más grandes, California (415 delegados en juego) y Texas (228). Ese proceso llega a su fin la primera semana de junio.

Por ahora, según los promedios de encuestas nacionales, la competencia entre los 12 demócratas tiene en primer lugar al ex vicepresidente centrista Joe Biden, seguido por Sanders y la otra candidata liberal, la senadora Elizabeth Warren, y muy por abajo otros nueve candidatos. Bloomberg, el ex alcalde de Nueva York, ingresó recientemente y apuesta a que con sus fondos y compra estratégica y cara de publicidad podrá competir como centrista. Anunció que si gana, y aun si no, está dispuesto a invertir hasta mil millones de su fortuna personal para derrotar a Trump.

La candidatura se determinará formalmente en la convención nacional programada en Milwaukee, Wisconsin, entre el 13 y 16 de julio.

Del lado republicano se realizarán algunas primarias o caucus, pero por ahora no se perfila un retador con posibilidades contra Trump dentro de su partido, al cual domina. Si no renuncia, o es, muy improbablemente, destituido, el magnate será coronado como candidato presidencial en la convención nacional republicana en Charlotte, Carolina del Norte, entre el 24 y el 27 de agosto.

A partir de las convenciones se abre el proceso para la elección general, programada para el 3 de noviembre.

Sin embargo, la integridad de la elección no sólo estará en duda por sospechas y alertas que ya circulan sobre la intromisión de fuerzas extranjeras en el proceso, sino que el propio sistema electoral estadunidense está tan repleto de fallas técnicas, legales y políticas que no se puede garantizar el sufragio efectivo, ni se puede decir que cada voto cuenta.

A la vez, nada garantiza que el ganador de la mayoría del voto del pueblo estadunidense será el próximo presidente. De hecho, el veterano analista electoral Larry Sabato señala que el candidato demócrata podría ganar hasta el doble del margen con que ganó Hillary Clinton, la candidata demócrata en 2016, en el voto popular y aún así perder ante Trump. Todo porque en el país que dice ser el más democrático del mundo, no hay voy directo para presidente, y lo que determina el ganador es la curiosa calculadora llamada Colegio Electoral.