En entrevista, Moisés Kalach, coordinador del Consejo Consultivo Estratégico de Negociaciones Internacionales (CCENI), que es encabezado por el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), dijo que el T-MEC no sólo es un paso de confianza enorme hacia las inversiones , sino a la forma en cómo operamos todo el modelo económico del país. No será suficiente porque México tiene competidores que fomentan las inversiones, tienen mayor seguridad jurídica, se promueven las cadenas de abasto y de valor, y hay menos corrupción, entre otros factores.

José Manuel López Campos, presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur) se congratuló por la noticia, pero consideró necesario buscar otros mercados y no depender comercialmente de una sola nación, pues 80 por ciento de las mercancías se dirigen a Estados Unidos, por lo que se debe mirar a China y economías emergentes, así como a Centro y Sudamérica.

La ratificación del T-MEC en el Senado de Estados Unidos es una clara e inequívoca señal de certidumbre para los inversionistas interesados en el país y en la región, aseguraron organismos del sector privado que ademas de congratularse por la noticia, consideraron que no debe descartarse la diversificación de las exportaciones.

Lo que nosotros tenemos que hacer es volvernos un polo de inversión y honestamente no estamos listos para hacerlo. No veo a México listo y el gobierno ha dado pasos que no necesariamente son para incentivar la inversión, sino al contrario , apuntó.

Analistas de Banorte comentaron que el avance es positivo para la economía mexicana ya que ayuda a disipar la incertidumbre, sobre todo para el panorama de la inversión en un contexto de altas tensiones geopolíticas y comerciales.

Antonio del Valle Perochena, presidente del Consejo Mexicano de Negocios (CMN) publicó en su cuenta de Twitter que está en las manos de los mexicanos su correcta implementación en el país para aprovecharlo al máximo.

Jorge Torres, presidente de la American Chamber of Commerce México (Amcham), aseguró que para aprovechar las ventajas competitivas del acuerdo es fundamental que la nación concrete políticas públicas que incentiven la inversión –con seguridad y reglas claras–, la formalidad y el crecimiento de más y nuevas empresas.

La Cámara Nacional de la Industria del Acero y el Hierro (Canacero) aseveró que para el sector siderúrgico y sus trabajadores, el T-MEC representa un gran reto y una gran oportunidad al promover un mayor consumo de acero de la región y establecer mejores reglas para combatir las prácticas desleales de comercio.