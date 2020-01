▲ José Antonio Flores, presidente de la FMT, es acusado de nepotismo y corrupción por su agremiados. Foto Jam Media

Tras 21 años de trabajo en la FMT, Paola Beltrán fue despedida intempestivamente en la sede de la FMT, previo acoso y maltrato laboral, afirma, principalmente de parte de Flores y del tesorero, Carlos Illescas, quien es titular de la Asociación de Campeche. No obstante, aseguró sentirse satisfecha porque alcanzó a enviar la información correcta a las asociaciones antes de salir de la FMT y le bloquearan los contactos.

Creo que hoy en día, las personas que están al frente del deporte ya no son gente que amen lo que están haciendo, sino se están moviendo por intereses personales y traicionando. Yo me siento por eso muy contenta, porque no tuve ningún tipo de traición. Y les diría a las asociaciones que lean sus estatutos y se informen para que no permitan que este presidente lleve a cabo estas cosas que son ilícitas , anotó la ejecutiva Beltrán, quien también ante su despido, se asesora con sus abogados.

Entre las asociaciones que estarían en desacuerdo con Flores, podrían ser, además de la de Nuevo León, las de Quintana Roo, Morelos, Nayarit, Baja California, e incluso la fortalecida Yucatán, además del grupo que encabeza Caeman Osnaya, quien injustificadamente no fue reconocida al frente de la del estado de México, tras ser elegida legalmente.

Ha trascendido que Flores, quien no ha respondido a solicitud de entrevista, citó a junta de Consejo este viernes.