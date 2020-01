Notimex

Periódico La Jornada

Viernes 17 de enero de 2020, p. a11

Doha. El español Xavi Hernández, técnico del Al-Sadd, aceptó que sí hubo una oferta por parte del Barcelona para dirigir al club catalán y también compartió la razón por la cual decidió no tomarla. “Sí, recibí una oferta del Barcelona en presencia de Eric Abidal y Óscar Grau aquí en Doha. No la acepté, especialmente porque es muy pronto para mi formación, pero mi sueño en el futuro seguirá siendo ser entrenador del Barça, admitió. El ex jugador azulgrana también manifestó que siempre mantuvo al tanto a sus actuales jugadores y que aunque se sintió desconcentrado durante esos días ya está de nuevo con la mente enfocada al ciento por ciento en su equipo.