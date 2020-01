Periódico La Jornada

Viernes 17 de enero de 2020, p. a11

Con o sin refuerzos, el defensa Pablo Aguilar aseguró que Cruz Azul no tiene nada que envidiarle a otros equipos al señalar que el plantel tiene los elementos necesarios para ser protagonista y llegará a liguilla en el torneo Clausura 2020.

Hay planteles que con menos han conseguidos cosas importantes, títulos. Confío en mis compañeros, después iríamos viendo si hay o no refuerzos, en eso no me meto. Con lo que hay sabemos las posibilidades que se tienen y debemos entrar a liguilla , afirmó.

Después de que Milton Caraglio sufrió en la pretemporada una lesión, La Máquina tardó en conseguir refuerzos para el ataque y fue hasta esta semana cuando contrató al argentino Lucas Passerini y ahora, de acuerdo con medios, está a una firma de fichar al colombiano Alex Castro.

Ante las comparaciones con los clubes regiomontanos, que se caracterizan por tener costosas plantillas y hacer fichajes con anticipada planeación, Aguilar aseveró que no envidian a nadie y pueden enfrentar a cualquier rival.