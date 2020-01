“Es una lástima que no haya venido a México porque es un gran hombre, una excelente persona, un magnífico centro delantero y un muy buen goleador, esa es su estampa, hubiera sido muy agradable verlo con el Guadalajara, creo que el técnico rojiblanco Luis Fernando Tena sí lo quería, pero no sé las causas por las cuales finalmente no vino, lo bueno es que lo vamos a tener cerca.

Al respecto, Lapuente lamentó que Chicharito no regresara al futbol mexicano con las Chivas, equipo con el que debutó en Primera División; sin embargo, aplaudió que saliera del Sevilla, toda vez que en dicho club no era considerado como la primera opción en el ataque en la presente temporada.

▲ El ex técnico de la selección mexicana considera que Javier Hernández tomó una buena decisión al migrar a la MLS, pues debe buscar una buena opción de cara al retiro. Foto Jam Media

“No creo que sea tan malo el futbol de la MLS, y tampoco considero que la Liga sea de un nivel más bajo que la nuestra, no me atrevería a decirlo, además, ahí cada vez está llegando gente muy importante, yo pienso que no hizo mal, al contrario, hay que recordar que el futbolista es de tiempos y uno debe reconocer cuando ya no existe un futuro muy prometedor o ya no hay tantas ofertas, y no queda de otra más que buscar una buena opción de cara al retiro.

“Hay que tomar en cuenta otra cosa, él ya pasaba mucho tiempo en la banca, y estar ahí aniquila y desaparece a los jugadores en el futbol que sea, eso puede terminar con sus carreras. Es preferible que esté en un club de menos renombre, aunque eso es entre comillas, porque el Galaxy es de los más conocidos en Estados Unidos, pero que tenga actividad, a que esté en una Liga top del mundo pero como suplente”, aseveró el timonel.