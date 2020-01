“L

o macabro / No es más que todo suciedad / Muerte, esputos y porquerías. / Fétida, hedionda y corrompida / Ten cuidado con las obras naturales… / Verás que cada uno lleva / Hedionda materia producida / Fuera del cuerpocontinuamente” (Jean Allouch)

A falta de un rito con respecto a la muerte, su actual salvajismo –Torreón, Coahuila– tiene como contrapartida que la muerte empuje el duelo al acto.A muerte seca, pérdida a secas. No sólo semejante pérdida a secas, sólo un acto así, logra entregar el muerto, la muerta, a su muerte. Un gratuito sacrificio de duelo.

El desprecio por la muerte y la vida se vuelve algo que nos acompaña a los mexicanos en la actualidad. Conjunción de lo necesario y lo imposible, origen sin origen, constante diferir, presencia siempre reconstruida, silogismo freudiano (yo no lo tengo, yo no soy) irrepresentabilidad, simulacro, repetición o represión –originaria–, teatralidad sin referencia imposible sine qua non de un pensamiento trágico que inmortaliza, perpetúa, eterniza; figura que apela a leyes no escritas, es el más allá inaccesible del lenguaje, o su horizonte (Currás).

Encarnar de lo trágico sentenciado, silenciadamente, que hay en el lenguaje. Lo que viene a ser lo mismo; más allá de la muerte hay un deseo de muerte –el deseo de volver al origen del lenguaje–, al más allá del principio del placer, a la muerte de entre dos muertes. La muerte que, como dijo André Malraux: ‘‘Lo que hay de terrible en la muerte es que transforma la vida en destino y hay que evitar hablar”, mientras Durand, que vindica los entierros de los vikingos que enviaban a los muertos al mar en sus barcos a congraciarse con los dioses del océano, enuncia: ‘‘El desprecio por la muerte es el desprecio por la vida”.