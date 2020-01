Editor Ricardo Guzmán Wolffer

Jueves 16 de enero de 2020

Editorial

La tragedia en Torreón, Coahuila, es un triste recordatorio de que las armas circulan con tal facilidad en el país, que un niño tiene acceso a las mismas, portarlas sin problemas a su escuela y disparar contra otros y contra sí. Sus terribles intenciones no habrían tenido eco sin el uso de armamento. No sólo habrán de comprenderse las causas que lo llevaron a actuar de esa forma, resulta impostergable un plan real y eficaz para limitar el ingreso y circulación de armas de fuego al país. La estrategia de abrazos, no balazos ha resultado en una invitación a la impunidad plena, con víctimas entre niños escolares. Ni mencionemos la mínima incidencia en la eliminación de grupos delictivos. Mientras, la tasa nacional de homicidios sigue imparable.

Los derechos en serie , coordinado por Walter M. Arellano, Edit. Libitum, se inserta en el movimiento de arte y derecho. Si hay muchos caminos para comprender la criminalidad y las leyes a su alrededor, se cumplan o no, Arellano y colaboradores han dado con una vena novedosa y útil.