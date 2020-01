A

ún en un clima de profunda conmoción, mucho se ha hablado y escrito los últimos días sobre los hechos ocurridos el pasado viernes en el Colegio Cervantes, en Torreón, Coahuila, cuando un niño de 11 años ingresó con dos armas a la escuela, asesinó a su maestra, hirió a seis personas y se quitó la vida. El hecho ha desatado muchas dudas respecto a las condiciones de seguridad de nuestras escuelas y ha llamado de nuevo la atención general sobre los entornos de violencia a los que nuestra sociedad está expuesta, particularmente las niñas, niños y adolescentes.

Con frecuencia, el dolor y la consternación lo mismo paralizan que producen reacciones viscerales, como algunas de las que hemos visto recién. Por ello, lo primero que se impone es suspender el juicio automático, el simplismo y el cortoplacismo y privilegiar nuestra empatía y solidaridad con todos quienes se vieron directamente involucrados en la tragedia. En nuestra actual circunstancia es muy importante recordar que es en la capacidad de empatía y no en el sentimiento de superioridad y sus correlatos –como la sospecha y la criminalización a priori del otro– donde descansan la fortaleza y la salud del vínculo social.

En clave educativa, la empatía supone reconocer, en principio, que acompañar a niñas, niños y jóvenes en su proceso de formación, es un hecho complejo y atravesado por las determinaciones de la historia y que ni el ámbito escolar es impermeable a las condiciones de su contexto ni ninguno de los diversos actores que intervienen en esta tarea puede cargar por sí solo con toda la responsabilidad. No obstante, pareciera que la historia educativa de nuestro país en las décadas recientes se ha desarrollado a contrapelo de ese par de principios que parecen obvios; lo que ha privado es una dinámica de atomización e interrupción de los circuitos de diálogo y colaboración de los múltiples participantes en el proceso educativo.

Así, la violencia en el entorno educativo no es un tema nuevo en nuestra historia y no ha hecho más que elevar sus niveles de gravedad hasta llegar a la tragedia del 10 de enero; a pesar de ello, no se han construido políticas y estrategias con una perspectiva integral que prevea y favorezca la participación articulada de los distintos actores educativos. Desde hace décadas se han realizado numerosos estudios relacionados con la violencia infantil y la delincuencia juvenil. Para darnos una idea, en 1998 se hablaba de hasta 17 mil jóvenes involucrados en actos delictivos; desde entonces, las estadísticas de violencia en niñas, niños y adolescentes y en entornos educativos no nos dan motivos para pensar que la situación haya mejorado.

De acuerdo con la Consulta Infantil y Juvenil del IFE de 2012, una quinta parte de los menores de entre seis y 15 años de edad sufre maltrato en su casa. Paralelamente, según el Estudio internacional sobre la enseñanza y el aprendizaje 2013, de la OCDE, México tiene el porcentaje más alto (30 por ciento) entre 33 naciones participantes en número de docentes que reportan daño físico causado por la agresión entre alumnos, pues sus estudiantes lo sufren al menos una vez a la semana, casi cinco veces más que la media del estudio.