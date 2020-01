La misma Rouseff afirmó que la nominación de la película al Óscar demuestra que la verdad no está enterrada . Luiz Inácio Lula da Silva también expresó felicitaciones a la directora de cine y alegría por saber que la versión real de los acontecimientos ha sido consagrada en el filme.

La película ya está disponible, hace meses, en Netflix, con acceso posible en más de 150 países. Una entidad de derecha, identificada con el gobierno, alega que también hizo una película, con su versión de los hechos, pero que no ha sido considerada por los críticos, ni brasileños ni de otras naciones.

Se trata de una disputa de narrativa entre la derecha y la izquierda. Las razones alegadas por los parlamentarios y los medios para interrumpir el gobierno de Dilma Rousseff no consta en la Constitución de Brasil. Apuntó que, hasta ahora, a más de tres años del impeachment, el Supremo Tribunal Federal no ha juzgado la legalidad, la constitucionalidad, de la destitución de la ex presidenta de Brasil. El caso más grave de ruptura de la legalidad en el país, cuando una presidenta fue relegida mediante comicios democráticos, pero fue depuesta, con alegatos que no permitirian el impeachment.

La película candidata al Óscar reactualiza la discusión sobre ese momento crucial de la historia brasileña, que ha significado la ruptura de la democracia y ha desatado el periodo político actual, marcado por todo tipo de retrocesos, en términos económicos, sociales, políticos, culturales y de soberanía externa. Un periodo que Petra caracteriza como de vértigo de la democracia, que ella afirma que es un fenómeno mundial, cuando la legalidad sufre la ofensiva de la extrema derecha.