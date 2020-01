Jessica Xantomila

Periódico La Jornada

Jueves 16 de enero de 2020, p. 16

Entre los cinco y siete años de edad las niñas ya piensan que no tienen las mismas capacidades que los niños, que no son igualmente buenas en matemáticas u otras actividades. El entorno social y familiar les está diciendo que no pueden , señaló la presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), Nadine Gasman Zylbermann.

Esta percepción se debe a la construcción social del género. “Estamos en una sociedad que a las mujeres nos dicen ‘tú puedes esto y no esto otro’, y a los hombres igual. Eso determina tu imagen, lo que piensas de ti misma. En nuestras sociedades lo ves en la casa, en la escuela, en la televisión y en la calle. No tienes otro mensaje”.