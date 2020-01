Fabiola Martínez

Jueves 16 de enero de 2020, p. 7

El poeta Javier Sicilia, coordinador del Movimiento Social por la Vida y la Paz, se reunió ayer con la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, para informarle los pormenores de la marcha del próximo 23 de enero, así como diversas propuestas de reforma al sistema de justicia.

Sicilia aclaró que será una caravana pacífica y reiteró que no es contra el Presidente.

La convocatoria para caminar de Morelos a Palacio Nacional, dijo, surgió de manera espontánea tras el asesinato, en noviembre pasado, de integrantes de dos familias –LeBarón y Langford– en la zona limítrofe de Chihuahua y Sonora.