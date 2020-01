E

n los primeros días de diciembre pasado el dictamen estaba listo y consensuado para llevarlo al pleno senatorial, pero a Ricardo Monreal se le ocurrió la brillante idea de enviarlo a la congeladora legislativa para evitar que, mediante el voto mayoritario, el Congreso diera la puntilla a la creciente práctica del outsourcing ilegal.

La iniciativa respectiva fue presentada en octubre pasado por el senador morenista Napoleón Gómez Urrutia, y el objetivo es, en esencia, impedir abusos fiscales y laborales en detrimento de los trabajadores y de las finanzas públicas, evitar la precarización del empleo, erradicar elusión y evasión fiscal o de seguridad social, combatir la negativa al reparto de utilidades y las relaciones simuladas de trabajo. Pero el legislador zacatecano operó a favor de las empresas ligadas al outsourcing ilegal, las cuales, dicho sea de paso, crecieron como la humedad en los sexenios calderonista y peñanietista.

Sin embargo, todo indica que los tales empresas y sus guaruras legislativos son los únicos interesados en que dicha práctica se mantenga intacta, porque en la mañanera de ayer el presidente López Obrador subrayó lo siguiente: “queremos informar a trabajadores y a patrones, de manera especial a los patrones, que se enteren que ya hay una nueva legislación y que pueden ser sancionados, porque no todos saben que ya se llevaron a cabo estas reformas y que ahora estas prácticas (facturas falsas, ligadas al outsourcing ilegal) se consideran delito grave y significa, en el caso de que resulten responsables, ir a la cárcel sin derecho a fianza”.

La acción gubernamental y la aprobación en el pleno senatorial del mencionado dictamen redondearían la acción en contrade las llamadas factureras y la práctica del outsourcing ilegal, pero el ex gobernador de Zacatecas decidió proteger otros intereses para evitar cerrar pinzas en un esquema que afecta a trabajadores y fisco.