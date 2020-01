A

un cuando el Senado de Estados Unidos todavía no aprueba el nuevo tratado comercial, el cual contiene un renovado capítulo referido a sindicato y derechos laborales, la CROC (Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos) acusó a Home Depot de bloquear la actividad sindical y amenazó con huelgas si la cadena estadunidense no mejora los pagos y beneficios para los trabajadores. La CROC está presionando para lograr un aumento salarial de 20% y otros beneficios, como 20 días de vacaciones anuales y más apoyo a los trabajadores en materia de transporte, útiles escolares de sus hijos, comida y fondos de ahorro. La CROC también ha urgido a la compañía de productos para el hogar a que termine con la discriminación, el acoso sexual y los despidos injustificados, de los que asegura tienen conocimiento el sindicato y los consejos laborales, según Isaías González, el secretario general de la agrupación. Home Depot tiene alrededor de 6 mil 200 empleados sindicalizados. Este es una de los primeros resultados del nuevo capítulo sindical del T-MEC. Estados Unidos y Canadá lo estuvieron exigiendo, no tanto porque se preocupen por los mexicanos, sino más bien porque quieren que los salarios bajos no sigan siendo el gancho que atraiga a sus empresas a nuestro país. La embajada de Estados Unidos contará con agregados enfocados al tema laboral, como también los tiene para asuntos militares y culturales. La Secretaría de Relaciones Exteriores deberá autorizarlos previamente. Viene una revolución en el campo de batalla de los derechos de los trabajadores.

Mano firme en el SAT

No es mano dura, sino mano firme lo que se espera de Raquel Buenrostro al frente del Servicio de Administración Tributaria (SAT). Sustituye a Margarita Ríos-Farjat, quien ya despacha como ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Propuesta por el presidente López Oberador, ayer rindió su protesta ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. Thalía Lagunas Aragón será la oficial mayor de la Secretaría de Hacienda, que tenía a su cargo la jefa del SAT. La tarea de Raquel Buenrostro se ve complicada: en un entorno económico sin crecimiento, deberá reunir los recursos necesarios para alimentar el presupuesto federal, ya que la política del actual gobierno es no pedir dinero prestado. De acuerdo con la organización México Evalúa, los ingresos totales del sector público van 4.5% por debajo de lo estimado en la Ley de Ingresos de la Federación 2019. O sea: el país está ingresando, con corte a noviembre, 218 mil millones de pesos menos de lo que el gobierno planeaba. Ahí está pues el reto de Raquel Buenrostro. Y el de Thalía Lagunas Aragón consiste en ahorrar en compras sin que haya escasez de suministros –medicinas, por ejemplo– y de buena calidad. Hay un problema que enfrentarán en común: bajar la corrupción a cero.