or sus características geopolíticas y geoeconómicas Oriente Medio es –junto a las amenazas acumuladas por la expansión de la OTAN hacia las fronteras de Rusia advertidas por George F. Kennan– otra región propensa a generar escenarios de intensificación bélica de Tercera Guerra Mundial (TGM). Así lo han advertido líderes involucrados y especialistas en contingencias de ese tipo, desde Fidel Castro, Noam Chomsky, Robert McNamara y Daniel Ellsberg, a Michel Chossudovsky y Michael Klare. Lo que se vivió y vive luego del asesinato de Qasem Soleimani fue y es hoy una operación imprudente y peligrosa por su potencial de intensificación bélica que por lo complejo del contexto geopolítico y geoeconómico, además de lo étnico-religioso, cultural y de guerras y estado de excepción post 11/S del pasado reciente y lejano, es del tipo TGM. Eso lo sabe el que lanzó la tea al arsenal nuclear con tendencia electorera y omnicida.

Soleimani era el líder más importante de Irán después del ayatola Alí Jamenei, con enorme carisma en el mundo musulmán en una región donde está la mayor reserva de petróleo convencional y no convencional, con una vasta infraestructura petrolera y gasera que alimenta la economía global, lo cual se detecta en la volatilidad de los precios del crudo al ritmo de los eventos que se despliegan en esa región, mientras se calienta el planeta a niveles catastróficos con la devastación de flora y fauna como en Australia, donde se han calcinado ¡un millón de animales!