Karla Torrijos

Periódico La Jornada

Jueves 16 de enero de 2020, p. a10

Pese a su sorpresiva salida del club Guadalajara por un resultado adverso en un control antidopaje, el futbolista Víctor Guzmán tendrá las puertas abiertas en el conjunto rojiblanco, el cual no buscará a ningún otro refuerzo para sustituirlo, aseguró el técnico del equipo, Luis Fernando Tena.

“Nos ha dolido mucho, las cuatro semanas que estuvo con nosotros tuvo un comportamiento extraordinario. Fue muy trabajador, se adaptó súper rápido, juega con una excelente potencia física y técnicamente es muy bueno.

Es un jugadorazo, estábamos muy contentos con su contratación, y ahora lo que toca es apoyarlo, ojalá se resuelva lo antes posible y de forma favorable. Espero que pueda volver, porque aquí tendrá siempre las puertas abiertas , declaró el entrenador ayer en conferencia de prensa.

Pieza fundamental

Aunque reconoció que el Pocho sería una pieza fundamental en el funcionamiento del conjunto tapatío en el presente torneo Clausura 2020, Tena indicó que no pedirá a la directiva ningún refuerzo para cubrir su baja.

De entrada estamos bien así, tenemos un plantel competitivo y queremos que funcione como equipo. Sí, nos ha dolido mucho, teníamos muchos planes, se hicieron esquemas contando con él, pero no voy a pedir más jugadores, así estamos bien. Aunque por ahí puede haber una sorpresa hasta el 31 (de enero, fecha límite para integrar refuerzos) , mencionó.

Por otro lado, el ex futbolista Juan de Dios Ramírez Perales opinó que en el caso de dopaje de Víctor Guzmán no hay que ser tan severos, pues aún no se conoce qué sustancia ingirió y tampoco si la consumió de forma intencional o no .