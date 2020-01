En cada afiche, debajo de los rostros heridos, se habla de la situación de miles de mujeres en el planeta, de todos los niveles sociales y de todas las religiones, explicó.

‘‘Soy víctima de violencia doméstica, me pagan menos que a otros, he sufrido mutilación, no tengo derecho a vestirme como quiero, no puedo elegir con quién casarme, fui violada’’, reza el texto. Para AleXsandro Palombo, de 45 años, conocido por sus obras coloridas e irreverentes, el arte satírico es un medio para crear conciencia y provocar reflexión sobre importantes cuestiones sociales y culturales.

Entre la creaciones más conocidas de AleXsandro Palombo, destacan Princesas Disney discapacitadas o Los Simpson van a Auschwitz.