–No hay la menor duda. Se están dando todas las condiciones para ello, aunque eso es algo que tiene que definir la comisión organizadora del CNP (CoCNP). La percepción que tengo es que va a ser en el primer trimestre de este año. En lo personal, no sólo tengo prisa, tengo urgencia por que el congreso se haga, porque eso va a permitir la transformación del Politécnico. Esa es mi urgencia, no otra.

–Sí, el Politécnico está empeñado en ello, pero no solamente es ampliar la cobertura, sino tener nuevas formaciones que respondan a lo que en este momento está requiriendo la sociedad. Tenemos que responder porque de lo contrario nuestros jóvenes no van a tener un empleo en los próximos años. Hay un amplio rediseño de los programas académicos, pero también en la creación de nuevas carreras. Al final de este año tendremos 24 nuevas carreras y programas de posgrado. A la par, se trabaja en ampliar la presencia del IPN en todo el país; estamos en 23 estados y proyectos para Nuevo León y Jalisco, y una nueva vocacional en Tecámac, estado de México.

Tajante, el director general del Instituto Politécnico Nacional (IPN), Mario Alberto Rodríguez Casas, afirmó que esta casa de estudios no necesita la autonomía, que hay un consenso amplio entre la comunidad para seguir siendo una institución del Estado mexicano, dependiente de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

–¿Este congreso transformara y refundará al IPN?

–Desde mi percepción, lo que tenemos que hacer es una transformación, no una refundación. Una refundación es tomar un rasero y empezar de nuevo, como si lo hecho antes no funcionara. No es el caso del IPN. El Politécnico tiene que transformarse porque está cambiando la sociedad, el mercado, el mundo, pero la filosofía –que es lo que implica una refundación–, esa sigue siendo tan pertinente como cuando [Lázaro] Cárdenas. Lo único que ha cambiado es el entorno, pero la filosofía cardenista debe de seguir preservándose. No veo ningún elemento que implique refundarse.

–Dentro y fuera del IPN se habla de autonomía. ¿Sería conveniente?

–No, muy tajante, definitivamente yo no lo considero así. Esas voces son unas cuantas, pero el consenso, la gran mayoría, quiere que el IPN siga siendo una institución del Estado mexicano. Una institución orgullosamente de la SEP. No necesitamos la autonomía, o al menos no necesitamos la autonomía como está concebida en algunas otras instituciones.

Pero algo más importante, es que el Estado necesita una institución como el Politécnico para hacer realidad sus políticas educativas. Y una forma directa de poder hacerlo es con una institución que sea del Estado, como lo es el IPN. Lo que se necesita es aprovechar más al Politécnico y sus capacidades.

La apuesta

–Hay críticas de que el congreso ya tiene una agenda prestablecida.

–Definitivamente no. Poco he tomado la palabra en la comisión organizadora, porque es la comunidad y los congresistas son los que tienen que decidir. Los temas que sean y serán definidos por la comunidad y no de la dirección general. En febrero viene un proceso amplio de consulta, para que se realice el diagnóstico del instituto y sobre lo necesario para poder reposicionarlo como la institución líder tecnológica, en lo nacional e internacional. Yo le estoy apostando a la transformación del IPN. Esa es la prioridad.

–Cómo y qué hacer frente al insuficiente subsidio que se otorga a las instituciones de educación superior.

–Para el IPN ha habido incrementos pequeños, pero lo más importante es que no ha habido disminuciones ni recortes. Si queremos tener una educación calidad, aumentar carreras y matrícula, el Politécnico necesita tener un apoyo adicional al recibido hasta ahora. Pero no hay que esperar a que nos den, debemos buscar cómo. Uno es creando el recurso con autogenerados, que en esta administración han crecido de manera importante, además de las economías internas. En los últimos dos años, hemos invertido cerca de mil 200 millones de pesos en mantenimiento y equipo de laboratorio, con recursos propios. Aquí no ha habido un solo recurso mal usado.

–¿Qué le queda pendiente en la recta final de su gestión?

–Cuando se acerca el fin de una administración, se habla también de la siguiente y, por supuesto, que empieza a desatar lo político. Pero vamos a trabajar en incrementar la cobertura; ampliar la oferta académica, redoblar la tarea de la transformación del Politécnico; que se realice el congreso y empezar a operar lo que salga de él. Sé que se podrá hacer realidad muchas cosas, pero otras tendrán que quedarse para ser continuadas.