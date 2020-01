A pregunta de los legisladores sobre la denominada facturación instantánea, aclaró que el SAT analiza la conveniencia o no de su aplicación, y aclaró que no se trata de una propuesta del gobierno federal, sino de la Asociación de Bancos de México (ABM).

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) no es enemigo de los contribuyentes, que no deben temer un ambiente de terrorismo fiscal y persecución que no habrá , ni se cargará la mano a quien paga sus impuestos, afirmó Raquel Buenrostro, cuyo nombramiento al frente de esa instancia fue ratificado en comisiones y este miércoles sería avalado en la sesión de la Comisión Permanente.

Sin embargo, expuso, no hay ninguna ley o requisito jurídico que prevea la facturación instantánea, además de que se aplicaría a las personas físicas, que representan 20 por ciento del padrón y aportan 3 por ciento de la recaudación.

Buenrostro refirió que solicitó un ejercicio interno del impacto de la medida y evaluar el efecto del costo tecnológico y a la ciudadanía, porque si se trata de atacar la informalidad, sería para un grupo más pequeño y de menos ingresos .