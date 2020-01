Jessica Xantomila

En la década reciente, 271 sacerdotes católicos han sido investigados por abusos sexuales contra menores de edad, informó la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), al tiempo que pidió a las autoridades civiles levantar la prescripción del delito para que los agresores puedan ser juzgados sin importar cuándo sucedió.

En un encuentro con medios de comunicación que encabezó el presidente de la CEM, Rogelio Cabrera López, se detalló que 155 curas más han sido investigados por otros delitos canónicos que pueden ser revelación del sigilo sacramental (confesión), pornografía infantil, por renunciar a sus creencias religiosas, entre otros.

Indicó que del total, 426 curas, a 217 les fue retirada la orden clerical.

Esta cifra de sancionados podría aumentar, ya que 173 religiosos tienen un proceso en curso y 253 ya lo completaron.

Alfonso Miranda Guardiola, secretario general del órgano episcopal, expuso que estiman que 155 casos de pederastia clerical han sido notificados a las fiscalías.

La jerarquía católica señaló que no tiene todavía un registro del número de víctimas de abuso sexual cometido por sacerdotes. Explicó que los datos sobre los prelados que ayer se difundió fueron recabados a través de encuestas que realizó a las diócesis y de información proporcionada por la Nunciatura Apostólica.