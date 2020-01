Asimismo, 28 estados no cuentan con ley armonizada de declaración especial de ausencia; siete aún deben conformar su fiscalía especializada en delitos de desaparición y tres tienen pendiente crear su comisión local.

Sin embargo, dijo la ONU-DH, aún es necesario continuar impulsando la armonización legislativa y la consolidación institucional , pues todavía hay 23 entidades federativas que no han concluido el proceso de actualizar sus legislaciones locales con respecto a la Ley General”.

El Estado mexicano debe redoblar sus esfuerzos para poner en marcha de manera efectiva la Ley General en Materia de Desaparición y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, ya que a dos años de su aprobación, muchas entidades federativas no han armonizado sus normas locales en este terreno, advirtió la Oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH).

Además, es preocupante que todavía no exista una plena colaboración en la materia entre la federación y los estados , como lo comprueba el hecho de que no todos los órganos de procuración de justicia a escala estatal han enviado información actualizada o completa sobre personas desaparecidas para su incorporación al Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas .

Al alza, los casos de desapariciones

Por todo ello, el organismo consideró urgente completar esta información para contar con un diagnóstico que favorezca el diseño de mejores estrategias de atención y erradicación de las desapariciones, pues de acuerdo con cifras oficiales actualizadas, hay más de 61 mil personas víctimas de este delito, cantidad que sigue aumentando con la aparición de nuevos casos.