Enrique Méndez

Periódico La Jornada

Miércoles 15 de enero de 2020, p. 8

La Primera Comisión de la Comisión Permanente acordó solicitar a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) un informe sobre el apoyo a las familias de las personas que fallecieron en la explosión de Tlahuelilpan, Hidalgo, el 18 de enero de 2019, pero senadores y diputados de Morena se negaron a que la Fiscalía General de la República solicitara que se les considere víctimas.

Yo no quiero registrar como víctima a un incendiario , sostuvo el senador Germán Martínez (Morena). También el senador petista Miguel Ángel Lucero sostuvo: hay de víctimas a víctimas. No es lo mismo quienes sucumben en un terremoto natural (sic) a los que acudieron por propio pie a un acto que, si no hubiera resultado en una explosión, era un delito .

El PAN insistió en que más allá del origen de la explosión –el robo de combustibles en un ducto de Petróleos Mexicanos–, en el registro de víctimas hay personas con familiares desaparecidos o asesinados, y que en los juicios todavía no queda claro quién es el responsable. Además, expuso el senador Damián Zepeda, existe una diferencia del reconocimiento de calidad de víctima a la culpabilidad demostrada en un juicio .