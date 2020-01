Rosa Elvira Vargas y Dora Villanueva

Sin volar durante 13 meses, el avión TP-01 se ha convertido en el gesto de austeridad más caro del actual gobierno federal. Se paga mensualmente por resguardo y mantenimiento mucho más de lo que costó tenerlo en operación al servicio del entonces presidente Enrique Peña Nieto, único usuario.

Tener varado el José María Morelos y Pavón durante ese lapso ha implicado un millonario gasto para una operación de venta hasta hoy fracasada y dejar sin uso un activo del Estado mexicano que no se saldará en este sexenio.

De acuerdo con el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2020, por la compra del avión se adeudan 3 mil 271 millones de pesos.

El 3 de diciembre de 2018 se cumplió la orden del presidente Andrés Manuel López Obrador de enviar al avión Boeing 787-8 Dreamliner al aeropuerto de Logística Victorville, en San Bernardino, California.

Así, cumplía su promesa de jamás utilizar esa aeronave a la que siempre consideró onerosa, ostentosa y ofensiva para el pueblo de México.

Vamos a buscar, desde luego, la forma de no perder. No se trata de ganar, sino de no perder, que no haya afectación al erario , dijo el 24 de agosto de 2018. Insistió en que no se subiría al TP-01, ni de prestado .