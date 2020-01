os grandes casos contra la corrupción del nuevo gobierno acaparan los reflectores: Rosario Robles, Juan Collado y Alonso Ancira, ya detenidos, y Emilio Lozoya, quien en forma inexplicable sigue libre, no obstante que la Interpol lo busca supuestamente en todos los rincones del planeta. En forma paralela la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, ejecuta otra campaña anticorrupción y hay resultados. Hay investigaciones de la Contraloría y la Fiscalía General, y distintas órdenes de aprehensión , explicó Sheinbaum durante la inauguración del crucero seguro en Buenavista. Desde octubre pasado, el ex comisionado del Programa de Reconstrucción de la Ciudad de México, Édgar Tungüí y el ex secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda, Felipe de Jesús Gutiérrez, son buscados por la policía, acusados de presunto desvío de recursos y ejercicio indebido del servicio público. Raymundo Collins Flores, ex titular del Instituto de Vivienda, fue acusado por las autoridades luego de que la entidad a su cargo autorizara un desarrollo, con importante monto de recursos , que no correspondía a viviendas de interés social, sin el consentimiento del consejo, explicó la jefa de Gobierno. Además, seis funcionarios de la Secretaría de Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México están en prisión, señalados por actos de corrupción en el manejo de la nómina y el mal uso de recursos relacionados con el personal. Mancera pudiera estar también en la mira, pero se encuentra protegido por el fuero de senador.

¿Cuánto debe cada terrícola?

Que no le quite el sueño la noticia: usted debe 32 mil 500 dólares, aunque no tenga tarjeta de crédito ni le deba a nadie. El Instituto de Finanzas Internacionales dice que la deuda mundial escalará en los próximos meses a récord históricos de más de 257 billones de dólares, y los habitantes del planeta son 7 mil 700 millones. Una división simple arroja el resultado indicado arriba. La deuda total incluye la de los gobiernos, las empresas y las familias.

Ombudsman social

Asunto: pensión de discapacidad

Solicito ayuda a fin de obtener información de la Secretaria de Bienestar. Soy discapacitado permanente y tengo una ayuda de dicha secretaría, pero en diciembre pasado no me depositaron y tampoco ahora en enero. He enviado dos correos a [email protected], pero no contestan, lo mismo sucede con Twitter. No sé adónde dirigirme, pues nadie da información.

Manuel de Jesús Lailson Zamudio /CDMX

R: Insisto: los mejores programas fallan cuando se enfrentan a la burocracia.

Twiteratti

