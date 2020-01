Flaubert, Dostoievski, Dickens, Kipling, Kafka, Borges, entre otros grandes escritores, utilizaron la literatura para exponer el maltrato sufrido en la infancia (no necesariamente abuso sexual) y la transfiguraron en algunos de sus personajes. Serna y Raphael muestran el afán por tratar de entender la violencia antes de criticarla.

Tras el encuentro del lunes en Stanford, California, entre la asesora del ex presidente Bush, Condoleezza Rice, y el secretario de Estado, Mike Pompeo, se vislumbra una estrategia común para la nueva invasión de Irak, de este año, similar a la de marzo de 2003, cuando murió mi hijo, el sargento tijuanense, Jesús Suárez.

Que nos den la cifra exacta de los mexicanos activos en las fuerzas armadas y de los desplegados no sólo en Medio Oriente, sino en las bases militares de Estados Unidos en todo el mundo (Alemania, Corea del Sur y Puerto Rico, entre muchas otras).

En días recientes se ha informado que este centro cultural no ha podido realizar labores por falta de recursos. Su cierre empobrecería de forma severa el panorama cultural de la Ciudad de México.

Algo similar requiere el caso del niño de Torreón y, probablemente, de su abuelo. El presidente López Obrador dice: duele que suceda . Corrijo: duele más que después de tanto tiempo seamos tan ineficaces para evitarlo.

Saúl Renán León Hernández

Zozobra por goteras en unidad Tlatelolco

Ruego publicar esta petición urgente a la dependencia que competa, respecto de unas goteras que afectan mi departamento de Nonoalco-Tlaltelolco, pues se han incrementado en días recientes y amenazan con volverse una regadera, debido a una fisura aún mayor de la tubería de alimentación en el departamento de arriba.

En el inmueble, ubicado en Guerrero 380, edificio Miguel Hidalgo, F-922, de la unidad habitacional citada, aparecieron por segunda vez, en 15 años, goteras en la sala, provenientes del baño del departamento F-1022 (hoy desocupado). Le informé al señor Jorge García, al parecer dueño del mismo, y le ofrecí pagar yo mismo las reparaciones, sin desembolso alguno de su parte. Pero él insiste, aun contra la opinión de plomeros, en que la filtración la origina en el departamento superior al suyo, el 1122 .

Con muchos pretextos el señor canceló toda vía de posible conciliación. Solicito entonces el auxilio de la autoridad para, si es posible, cerrar el suministro externo de agua a ese departamento –no la requiere–, mientras prosigo con el trámite legal del caso. O mejor aún, obviarlo, pues quizá dure años, y más bien franquear el ingreso al departamento, con la notificación al dueño, para que yo repare lo necesario.

La situación es de zozobra, ante la posibilidad de que ya no sean goteras sino chorros de agua que no sólo me dañarán más, sino que significará un criminal desperdicio del líquido. Gracias.

Raúl de la Torre Téllez

Invitación

Movimientos sociales ante la legitimidad de la 4T

Se invita al conversatorio y debate Movimientos sociales ante la legitimidad de la 4T, con Odín Ávila Rojas (UNAM-UAM-SNI), especialista en relaciones de poder y cultura política, Universidad del Cauca, Colombia; Joel Ortega Erreguerena, politólogo (IIS-UNAM), y maestra Adriana Zentella Chávez, antropóloga social.

Hoy a las 19 horas, en la calle Misantla número 11, entre Tehuantepec y Bajío, colonia Roma-Sur (Central Campesina Cardenista), a unas cuadras del Metro Centro Médico, salida poniente por la línea 9, calle Tehuantepec.

Entrada libre. Informes: 55-5275-6418, transmitimos en vivo por https://www.facebook.com/ BrujulaMetropolitana y

https://www.youtube.com/ user/brujulametropolitana/video

Laura Nava y Fabián Zavala