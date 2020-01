De la Redacción

Miércoles 15 de enero de 2020

Con tristeza comento que la buena música se acabó, no existe. Escucho ritmos, como el reguetón, que no nos dicen nada; no me llaman la atención el ritmo ni la letra; no entiendo por qué se hizo famoso a escala mundial, incluso acabó con el rock , dijo a La Jornada Benjamín Correa, mejor conocido como Chamín Correa, considerado El requinto de oro o el Mejor requinto de América, arreglista y productor con figuras como Víctor Iturbe El Pirulí; Óscar Chávez, Flor Silvestre, Lucho Gatica, Vicente Fernández y Rocío Dúrcal, entre muchos otros.

La noche del martes, por medio de un mensaje en su cuenta de Twitter y Facebook, el cantante Carlos Cuevas dio el anuncio de la muerte del músico y productor, reconocido por su forma peculiar de tocar el requinto. Chamín, uno de los grandes compositores de este país, muró a los 90 años, justo un día antes del día que celebra a los creadores de canciones.

Con profunda tristeza informo que acaba de fallecer mi gran maestro y amigo, el requinto de México, creador de grandes arreglos musicales y de grandes artistas , señaló Cuevas.

Otro de sus amigos y alumno, Rodrigo de la Cadena, también informó del deceso de su maestro . Por medio de la agencia Notimex, comparte: Es menester recordar la enorme aportación musical de un visionario y consolidado artista que merece el reconocimiento infinito como mexicano ilustre, como una personalidad que debe ser referencia para las generaciones venideras, ya que representa, como pocos, el histrionismo y el talento orgánico mediante la aportación de un ser humano que no ha hecho más que llenar el espíritu de mucho más de una generación que ha crecido con la música de su alma. Leyenda viva que es probablemente de los más importantes referentes vivos del bolero, ese género que sin duda alguna se ha visto arrinconado por la música más comercial, más barata, más manoseada y sin embargo, piezas como las que él nos dejó no tienen parangón en el cancionero mexicano.

Chamín Correa, nacido el 4 de diciembre de 1929, contó en una charla con este medio que un artista se debe a su público, y sostuvo: “Me tocó la época en que la buena música existía; los compositores, los músicos... todos eran excelentes, no había uno malo. Nuestra consigna era estudiar en todo momento, a veces hasta 15 horas diarias, con la meta de llegar a la estatura de los grandes músicos, como Los Panchos, primer trío que tuvo un éxito arrollador. Todos quisimos seguir sus pasos.