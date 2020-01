Daniel González Delgadillo

Periódico La Jornada

Miércoles 15 de enero de 2020, p. 7

Metamorfosis es un cambio de un gusano que se arrastra por las hojas y emprende el vuelo para ser libre , afirmó Carlos Alvarado Perea, referente del rock progresivo y la música experimental en México.

El compositor y multinstrumentista falleció la noche del lunes a los 68 años a causa de un cáncer que se le detectó desde 2017.

Su reflexión la dio en la última entrevista que concedió a este diario en diciembre pasado en el tianguis del Chopo con motivo de su más reciente producción discográfica como solista: Metamorfosis (2019), en la que plasmó los cambios que vivió tras contraer la enfermedad.

Actualmente estoy viviendo una metamorfosis que no sé cuándo terminará , apuntó mientras vendía algunos de sus discos, que en 43 años de trayectoria publicó casi 50 producciones, tanto de su autoría como de colaboraciones. Con las ganancias costeaba los servicios médicos que requería.

Sonriente, comentó: Ha sido todo un logro haber hecho esta publicación después de todos los problemas que he tenido. Estoy muy satisfecho del resultado, que me ha encantado. Es uno de los discos más redondos que he hecho. La verdad que estoy muy contento con esta publicación .

Tanto nuevas como viejas generaciones de la escena del rock underground nacional colaboraron en Metamorfosis, como la cantante Aymara y el bajista Uvarigh Alvarado Sánchéz, hijos del músico; Fabiola Simac, líder de la agrupación Melioria; José Álvarez, fundador de la banda Oxomaxoma y el guitarrista Alejandro Otaola, ex miembro de Santa Sabina.

Las nuevas generaciones, con mucho potencial

En tono de broma reflexionó que ve a los músicos de su generación como personas de la tercera edad y a las nuevas generaciones con mucho potencial para aportar a la escena del rock . A los jóvenes sólo les falta experiencia que a nosotros nos faltó cuando éramos jóvenes, por eso siempre he trabajado con ellos , sostuvo.

La familia confirmó el deceso la noche del lunes, al tiempo que colegas y seguidores emitieron en redes sociales sus condolencias o algunas anécdotas que vivieron con él. El cuerpo del músico fue velado la tarde de ayer cerca del panteón San Isidro, en la colonia Azcapotzalco.

En sus sintetizadores, mezcladoras de ritmos y computadoras quedaron proyectos pendientes por publicar, como otro nuevo disco en solitario, la remasterización de algunos discos de Chac Mool y la producción de otras bandas.