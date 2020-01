“Estoy acostumbrado (a los comentarios negativos). No es la primera vez ni de entrenador ni de jugador que paso momentos difíciles, ya tengo experiencia, no tengo dos días en esto, tengo muchos años. Sin duda que es molesto, duele que hablen mal de uno, que di-gan que no sirvo o que no estoy preparado, la verdad, esas cosas a mí me valen, yo sé lo que soy.

No obstante, confió en que el ahora ex jugador del Guadalajara, club que pagó 10 millones de dólares al Pachuca por su carta, pueda esclarecer su situación una vez que se abra la prueba B del control antidopaje.

No tengo dobles caras, no soy hipócrita, no soy político, lo que ves es lo que hay. Claro que sufro los partidos cuando perdemos y los disfruto cuando ganamos, soy muy competitivo y no me gusta perder nada, trato de transmitirle eso a los jugadores, que sientan el luto cuando nos derrotan, que sirva para analizar qué es lo que dejamos de hacer, y qué es lo que tenemos que hacer para el siguiente encuentro , sostuvo.

Sin pretextos

Asimismo, reconoció que la baja de algunos jugadores, así como la falta de refuerzos, han afecta-do el desempeño de La Máquina en el arranque del Clausura 2020; sin embargo, afirmó que dicha situación no es ningún pretexto y que incluso estaría dispuesto a dar un paso al costado en caso de que el equipo no consiga buenos resultados en la presente temporada.

“Si digo algo sonaría a justificación, pero la realidad es esa, no la estoy inventando. Hay cuatro lesionados que pueden ser titulares, un jugador en la semana se va de la institución y tengo dos suspendidos, entonces tengo que buscar la mejor manera de hacer funcionar a un equipo con una idea futbolística clara.

“Si no se nos dio el resultado (ante Atlas), es parte del futbol, pero con el trabajo y con los jugadores estoy muy tranquilo y muy contento porque dejaron el máximo.