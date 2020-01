E

n agosto de 2018 el quinto Congreso Nacional de Morena, máxima autoridad del partido, mandató a la secretaria general en funciones de presidenta, Yeidckol Polevnsky Gurwitz, a dar al partido un padrón actualizado y confiable. Polevnsky tardó 11 meses en designar al secretario de Organización, encargado de dicha tarea, lo que le ha dado argumentos para posponer indefinidamente el sexto Congreso Nacional en que deben renovarse los órganos ­partidistas.

El mismo congreso ordenó crear el Instituto Nacional de Formación Política (INFP), bajo la dirección de Rafael Barajas Durán, El Fisgón, para capacitar y formar a los cuadros del partido y a los servidores públicos y representantes populares emanados del mismo. Ha pasado un año y medio y la encargada de la presidencia del partido ha encontrado una variedad de pretextos para no cumplir el mandato del congreso. Tampoco liberó los recursos que el mismo congreso ordenó que administrara el propio INFP. Por el contrario, las acciones de Polevnsky parecen encaminadas a sabotear al INFP.

También ha omitido la celebración semanal de sesiones del Comité Ejecutivo Nacional, como establece el artículo 38 de los estatutos, y muchas de las sesiones se han convocado de manera urgente y han sesionado sin quórum. El Consejo Consultivo, definido en el artículo 39 de los estatutos, no ha sesionado una sola vez desde el quinto Congreso Nacional, que, para todo fin práctico, ya no existe.

Siendo el Consejo Nacional (CN) la máxima autoridad de Morena entre un congreso y otro, ­Polevnsky ha incumplido, de manera sistemática, las resoluciones del máximo órgano partidario: el 3 de marzo de 2019, el CN avaló la integración y los reglamentos del INFP. La presidenta del partido encontró la manera de no reconocerlo ni entregarle los recursos mandatados por el congreso.

El 7 de julio, el CN decidió iniciar la credencialización de la militancia; reconocer el padrón interno de 3.1 millones de afiliados, así como la aprobación y entrega inmediata de los recursos al INFP. También, convocó a Congreso Nacional para noviembre. Polevnsky desconoció los acuerdos y no los cumplió, porque violaban el estatuto .