añana se cumplirán dos meses de huelga en dos planteles de la Escuela Nacional Preparatoria y en la muy querida Facultad de Filosofía y Letras. La preocupación y el pesar se extienden por la comunidad universitaria. Si en alguna parte son de esperarse las posturas equilibradas, la gana incansable de entender, la capacidad de formular el argumento analítico basado en hechos verificables y el querer un acuerdo síntesis de todas las posturas valiosas, es en la UNAM.

El rector Graue ha informado que antes y durante el periodo vacacional se ha dado respuesta a todos y cada uno de los puntos de los pliegos petitorios de las y los huelguistas. Frente a ese mensaje los grupos que sostienen el paro no pueden sin más mantenerlo sin tomar una posición genuina y sincera frente a los hechos. La comunidad universitaria tiene entre sus recuerdos amargos la destructiva huelga de 1999. Las autoridades, en cierto momento, dieron satisfacción a los reclamos de los huelguistas de entonces, pero los grupos responsables del paro hicieron caso omiso de ese hecho, agregaron más y más demandas y mantuvieron cerrada, por casi un año, la institución de educación superior más importante de México. El daño causado a la institución nunca nadie lo ha podido explicar y valorar.

¿Quiénes fueron los autores intelectuales de aquella embestida contra la UNAM? Nunca fueron identificados, pero para nadie es ajeno que aquella terrible agresión provino del espacio político, justo en el marco de la transición partidista entre Ernesto Zedillo y Vicente Fox. Hoy el contexto es el de un nuevo gobierno con numerosos adversarios y enemigos; tal circunstancia no debe perderse de vista.

Los grupos que mantienen las huelgas en la UNAM avanzan en el sentido de deslegitimar su propio movimiento. Una postura como la que anuncia su manta Ya que provocamos la hoguera que arda todo lo que tenga que arder se parece atrozmente a las posturas de los huelguistas de 1999. Las preguntas sobre si hay otras intenciones para continuar el paro, más allá de los reclamos contenidos en los pliegos petitorios, son inevitables.

Muy pocos asuntos tienen la importancia social, moral, de civilización histórica, que la agenda de género. Resalta, sin lugar a dudas, el punto vergonzoso e inadmisible de la violencia contra las mujeres. Por esa razón los grupos huelguistas y las comunidades no huelguistas no debieran permitir que los movimientos en favor de que la UNAM asuma a cabalidad la agenda de género, despierten dudas. Esa agenda será defendida con firmeza e integridad con la máxima responsabilidad seguramente por generaciones. Así, los grupos huelguistas debieran considerar seriamente que la legitimidad de sus acciones depende no sólo de afirmar sus propias posturas: depende, principalmente, del medio social en el que esas acciones tienen lugar. Así ocurre con las posturas y las tesis de todo mundo. Nuestras acciones las legitima, o no, la comunidad de la que formamos parte.