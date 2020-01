D

urante el primer año de gobierno de Andrés Manuel López Obrador se han instrumentado acciones que han frenado el impresionante derrumbe y quiebra técnica, operativa y financiera de Pemex, que adquirió niveles de corrupción sin precedente en la administración de Enrique Peña Nieto, pero que comenzó, paradójicamente, desde José López Portillo con Jorge Díaz Serrano como director de esa empresa estratégica*.

Conforme a lo que anunció el Presidente de México el pasado 1º de diciembre se detuvo la caída progresiva de la producción de petróleo, la producción del sistema nacional de refinación pasó de 32 a 40 por ciento de su capacidad y se abatió el robo de combustibles. Por su parte, el director de Pemex anunció la incorporación próxima de reservas localizadas en el campo Quesqui, en Tabasco, por aproximadamente 500 millones de barriles de hidrocarburos. En el ámbito financiero se destinaron mayores recursos para inversión, amortizar deuda y se pactó con deudores reprogramación de vencimientos. Se presionó para que renunciara Carlos Romero Deschamps ante investigaciones por corrupción.

Lo relevante de la gestión actual es el freno en el deterioro de los principales indicadores de Pemex y la estabilización de la producción de hidrocarburos y refinados. Sin embargo, todavía se requiere de mayor plazo y eficiencia en la aplicación de los recursos para que los indicadores operativos y financieros expresen una mejoría de la empresa: su deuda externa supera 100 mil millones de dólares. Por el lado de la producción y manejo de reservas de hidrocarburos es recomendable no incurrir en la sobrexplotación de los yacimientos, como se venía practicando irresponsablemente y no adelantar estimaciones de reservas que resultarán agradables para las calificadoras , como declaró Octavio Romero, director de Pemex, frente actividades de perforación todavía no concluidas para comprobar la extensión del yacimiento encontrado por el pozo Quesqui-1 EXP.