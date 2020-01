El magistrado fijó el próximo 15 de enero a las 12:15 horas como fecha para la audiencia incidental. Con este nuevo recurso la defensa legal de la ex funcionaria que encabeza el abogado Julio Hernández Barros, busca que se le conceda una medida cautelar diferente a la prisión preventiva.

Robles Berlanga interpuso el nuevo juicio de amparo que admitió el magistrado José Alfonso Montalvo Martínez, titular del primer tribunal unitario en materia penal. Además le concedió la suspensión a efecto de que la ex titular de Sedesol quede a disposición del órgano jurisdiccional.

La ex secretaria de Estado Rosario Robles Berlanga apeló el fallo del tercer tribunal unitario, que en diciembre pasado le ratificó la prisión preventiva interpuesta por el juez de control, Felipe de Jesús Delgadillo Padierna.

En diciembre del año pasado la magistrada Isabel Cristina Porras Odriozola, decidió que Robles Berlanga continuara encarcelada en Santa Martha Acatitla, en la Ciudad de México, donde lleva cinco meses, ya que ratificó la prisión preventiva en su contra, a pesar de que reconoció inconsistencias en el proceso.

En su momento, el despacho de abogados señaló que la magistrada consideró que Robles Berlanga “no mintió, como lo sostiene el Ministerio Público federal en cada una de las audiencias. Resuelve que efectivamente la razón de su viaje es irrelevante, que la defensa no fue falaz, que no existe una supuesta ‘red de amigos’ y que acreditó mediante pruebas y testimoniales de su hija que sí tiene arraigo en la Ciudad de México, y que no hay motivo para una prisión preventiva justificada”.