De La Redacción

Periódico La Jornada

Martes 14 de enero de 2020, p. 7

La Secretaría de la Función Pública (SFP) destituyó e inhabilitó por diez años a otro directivo de Petróleos Mexicanos (Pemex), presuntamente implicado en la llamada estafa maestra.

Así lo informó ayer la titular de la dependencia, Irma Eréndira Sandoval Ballesteros. Recordó que el ahora ex funcionario administró el proyecto de desarrollo Ayatsil Tekel y fue gerente de Pemex Exploración y Producción. También fue colaborador de la paraestatal durante la administración de Enrique Peña Nieto y omitió dar a conocer sus declaraciones patrimoniales de 2014 y 2017. La SFP no dio a conocer el nombre del señalado a fin de no vulnerar sus derechos, pues la sanción está en proceso y el implicado puede apelar. Sin embargo, trascendió que se trata de Héctor Salvador Salgado Castro.

Sandoval Ballesteros detalló que la sanción derivó de las auditorías, investigaciones y procedimientos iniciados desde enero de 2019 por la dependencia a su cargo, que tiene el objetivo de “establecer una nueva ética pública, y en el ánimo de investigar a los servidores públicos relacionados con la estafa maestra, así como de transparentar las declaraciones patrimoniales”.