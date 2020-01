Enrique Méndez y Néstor Jiménez

Periódico La Jornada

Martes 14 de enero de 2020, p. 5

El presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo que “no es nada más con el programa Mochila segura como se resolverá el problema de violencia en las escuelas, sino que se requiere atender las causas, ir al fondo e incluso determinar el efecto de la desintegración familiar en los menores de edad.

Sostuvo que en su sexenio se reducirá la tasa de homicidios, porque ya no hay asociación delictuosa , y criticó que gobiernos anteriores como enajenados se dedicaron a enfrentar la violencia con la violencia y nunca repararon en combatir la pobreza y fortalecer valores .

Luego de la tragedia del viernes pasado en una escuela de Torreón, Coahuila, la Secretaría de Educación Pública (SEP) informó que el fin de semana se revisó la viabilidad de Mochila segura y recordó que el programa no se aplicó de manera obligatoria en todo el país, porque afectaba derechos de la infancia.

Anticipó que en tanto acuerda un programa para las escuelas, coordinado con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, para ofrecer la garantía de que es procedente y respeta totalmente la privacidad de menores de edad, se recomienda a los padres de familia que hagan la revisión de mochilas.

El titular de la SEP, Esteban Moctezuma, dijo en la conferencia del Presidente en Palacio Nacional que también se prevé aplicar protocolos de seguridad, pues refirió que en la escuela de Torreón algunos niños resultaron heridos al salir del salón para ver qué ocurría.

López Obrador resaltó que su gobierno hará su trabajo de garantizar seguridad. “Y que no nos importe que nos digan: ‘¿y cuándo se van a ver resultados? Sí, está muy bien tu planteamiento, pero ¿cuándo se terminan o se reduce la tasa de homicidios?’ Tenemos la ventaja de que ya no hay complicidad y, si no hay componendas, tiene que haber resultados”.