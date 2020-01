L

eí con mucho interés una entrevista que le hicieron a Carlos Padilla Becerra, presidente del Comité Olímpico Mexicano (COM), donde ratifica lo que hemos venido viviendo en los últimos 14 meses, para ser exactos, dentro del deporte federado mexicano. No hay un centavo para el comité, a pesar de que los deportistas mexicanos han obtenido sobresalientes resultados en las competencias internacionales en las que han actuado con el aval y respaldo de esta organización.

Probablemente las cosas han cambiado y no nos enteramos que ahora el gobierno de México no respeta los acuerdos internacionales que firma, y la encargada del Ministerio de Deportes en México, para llamar de alguna manera correcta legalmente a lo que se conoce como Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), Ana Gabriela Guevara, ha decidido, por sus pistolas (esto ya es más coloquial), disponer de los recursos que recibió de parte de la Secretaría de Educación Pública, etiquetados para ser entregados al COM, sin darle razón ni información a nadie del destino de algo así como 65 millones de pesos.

El COM es una asociación civil, pero no es una asociación cualquiera, es la que cuenta con la representación oficial única, mediante la cual los deportistas mexicanos son autorizados y avalados para participar en competencias internacionales. Y por un acuerdo firmado cuando Ana Guevara no era ni siquiera un ostión en el Golfo de California, nuestro gobierno se comprometió a apoyar con recursos la operación del comité, algo que, no porque hayan transcurrido muchos años, se ha invalidado.

La tibia argumentación de una circular que presume Ana es emitida por el Presidente de la República ordenando que no se entreguen recursos federales a asociaciones civiles, no sólo es absurda, sino que ofende la inteligencia de todos los que nos ufanamos de pertenecer a una especie denominada homo sapiens.

TODAS, TODAS las federaciones nacionales deportivas son asociaciones civiles y todas ellas son el único camino por donde el deporte puede decirse federado y organizado y nada tienen que ver con las dependencias gubernamentales denominadas asociaciones estatales que sí, son reguladas por el presupuesto público.